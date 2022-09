Anzeige

Formel 1: "Waren schneller als Leclerc und Verstappen" - Stimmen zum Qualifying in Zandvoort mit Verstappen, Schumacher, Wolff Mercedes mit Kampfansage

Alonso kann Geschichte schreiben

SPORT1

Im Qualifiying zum Großen Preis der Niederlande ist Max Verstappen das Maß aller Dinge, doch auch Mick Schumacher überzeugt. Die Stimmen.

Max Verstappen lässt die Oranje-Fans ausflippen!

Doch Verstappen schaffte es einmal mehr, im entscheidenden Moment voll da zu sein, während der Ferrari-Pilot in seiner letzten Runde einen kleinen Fehler einbaute.

Dementsprechend zufrieden zeigte sich Red Bull nach dem Qualifying. Mehr als zufrieden war auch Mick Schumacher über Startplatz acht. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Mercedes haderte dagegen. Die Silberpfeile zeigten sich am bisherigen Wochenende überraschend stark und hätten laut Toto Wolff sogar Chancen auf die Pole Position gehabt. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky und aus der Pressekonferenz zusammen.

Max Verstappen (Red Bull), Platz 1: „Unglaublich, auch im Vergleich zu gestern. Da hatten wir einen schwierigen Tag. Wir haben es mit dem ganzen Team geschafft, das nochmal umzudrehen. Wir haben heute ein schnelles Rennauto gehabt, aber es war trotzdem eng.“

... über die Veränderungen zu Freitag: „Wir haben eine Menge verändert. Gestern war es ein bisschen schwierig, das Auto für das zweite Training richtig hinzustellen. Heute hat es Spaß gemacht zu fahren.“

… über die Fans: „Unglaublich, so viel Oranje hier zu sehen. Vielen Dank!“

„Habe mir ziemliche Sorgen gemacht“

Charles Leclerc (Ferrari), Platz 2: „Das war ganz eng. Max ist am Ende eine großartige Runde gefahren. Mein Auto ist während des Qualifyings besser und besser geworden. Am Anfang habe ich mir ziemliche Sorgen gemacht, weil Max sehr viel schneller war als wir – auch mit gebrauchten Reifen. In Q3 kam das Auto dann aber doch besser. Ich habe es dann doch richtig eng machen können mit P2.“

... über seine letzte Runde: „Ich hatte in Kurve 10 einige Probleme und verlor das Heck. Da verlor ich ein Zehntel oder so.“

… über das Auto: „Das Auto läuft sehr viel besser als am vergangenen Wochenende. Hier braucht man viel mehr Downforce.“

… über das Rennen: „Die Pace im Rennen sieht gut aus. Es wird eng werden mit den Red Bull. Wir brauchen einen guten Start und dann schauen wir mal.“

Carlos Sainz jr. (Ferrari), Platz 3: „Die Strecke verlangt von den Reifen sehr viel ab. Man hat auch Überhitzen und einen ziemlichen Reifenverschleiß bei den Longruns. Es wird zu sehen sein, wie man überholen kann. Das ist hier schwierig. Die Strategie bietet auch Optionen.“

Lewis Hamilton (Mercedes), Platz 4:

... über ein mögliches Podium: „Ich bin definitiv optimistisch. Das Überholen ist hier allerdings schwierig, also werden wir sehen. Außerdem bin ich keinen Longrun gefahren. George aber schon, und der sah ziemlich gut aus. Heute fühlte sich das Auto stark an. Ich werde auf jeden Fall so hart ich kann um ein Podium kämpfen.“

„War nicht erwartet worden, dass wir in Q3 kommen“

Mick Schumacher (Haas), Platz 8: „Es ist natürlich schön. Es war nicht erwartet worden, dass wir in Q3 reinkommen. Das nehmen wir gerne an. Hoffentlich haben wir ein gutes Rennen, bei dem wir gute Punkte sammeln können.“

… über die Probleme in Q1: Es ist meistens so, dass sich das Auto ein bisschen anders verhält, wenn es kalt ist. Wir haben dann ein bisschen feingetuned für den zweiten Run, ein bisschen mehr Front hineingebaut. Das hat dann gut geholfen.“

… über die Überholmöglichkeiten im Rennen: „Es scheint, dass es möglich ist. Wir müssen gucken, wer beim Start hinter uns ist. Dann müssen wir gucken, dass wir unsere Reifen sparen, dass wir ein bisschen mehr Pace als die anderen haben, wenn sie angreifen.“

... auf die Frage, was er besonders gut gemacht habe: „Darüber rede ich nicht.“

… über das Team: „Das Team hat einen Mega-Job gemacht. Wir haben zu jeder Zeit gut reagiert und immer die Änderungen gemacht, die wir vorhergesehen hatten und auch machen wollten. Ich bin echt happy darüber.“

"Weiter als vor 30 Jahren" - Vettel spricht mentale Gesundheit an

… über die Reifen: „Es scheint so zu sein, als dass der Reifenverschleiß recht hoch ist. Auch die Temperatur des Reifens geht schnell hoch. Wir müssen gucken, dass wir sanft fahren.“

Sebastian Vettel (Aston Martin), Platz 19:

... über seinen Fehler in der schnellen Runde: „Ich war ziemlich überrascht, als ich das Heck verloren habe. Es war irgendwie Staub oder Sand auf der Strecke auf der linken Seite. Den hatte ich aufgenommen und keine Sekunde später das Heck verloren. Ich habe in der Runde alles probiert, bis dahin war es gut. Natürlich schade, dass wir es so verloren haben.“

… über das Rennen: „Es macht es unheimlich schwer. Das ist natürlich genau das, was wir vermeiden wollten – so früh rauszukegeln und so weit hinten zu starten. Schauen wir mal, was wir machen können.“

Dr. Helmut Marko (Motorsportchef Red Bull): „Es war unglaublich spannend. Max hat seine Reifen im ersten Run zu schnell aufgewärmt, dadurch ist es nicht optimal gelaufen. Der zweite Run war wirklich optimal. Wir sind mehr als zufrieden. Pérez wäre ohne Crash nach unserer Kalkulation auf Platz drei gewesen. Es ist sehr eng, wir werden sehen, was morgen passiert.“

… über die starken Ferrari: „Wir wussten, dass Ferrari im 3. Freien Training nicht die volle Motorleistung abgerufen hat. Es ist eigentlich eine Ferrari-Strecke vom ganzen Layout her. Wir sind heilfroh, diese Pole Position erreicht zu haben. Insgesamt haben wir nicht damit gerechnet. Wir haben uns gut erholt. Wenn der Start von der Pole gelingt, ist das Leben schon deutlich leichter.“

… über Verstappen: „Der Max kann sauschnell fahren und hat gleichzeitig jetzt gelernt, das Material zu schonen.“

… über Pérez: „Es ist uns lieber, dass er es probiert und abfliegt, als dass er irgendwo hinten herumgurkt. Er muss freitags stärker beginnen. Wenn der Rückstand über eine Sekunde ist, ist es wahnsinnig schwer, das noch aufzuholen. Er ist auf einem guten Weg. Ich glaube schon, dass wir mit ihm um Platz zwei in der WM kämpfen können.“

Toto Wolff (Teamchef Mercedes):

„Es ist besonders ärgerlich. Bevor das Gelb gekommen ist, waren wir ein Zehntel schneller als Leclerc und Verstappen. Lewis (Hamilton) hat um die Pole mitgespielt. So schnell kann es gehen.“

… über die schnellere Pace der Mercedes im Vergleich zu Spa: „Es ist die mechanische und aerodynamische Balance des Autos, die dieses Fenster hier genau trifft. Es ist erfreulich, dass wir von der Pace dabei sind.“

… über das Rennen: „Es wäre besser gewesen, aus der ersten Reihe zu starten. Es ist alles drinnen. Wir haben meiner Meinung nach das schnellste Rennauto heute gehabt, auch schon gestern in den Longruns. Vielleicht geht ja doch was von der Position.“