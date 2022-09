Tennis, US Open: Kvitova schlägt Muguruza - Achtelfinale gegen Pegula

Die Tschechin Petra Kvitova steht bei den US Open nach einem Krimi im Achtelfinale. Nach dem Sieg gegen Garbine Muguruza ist die Tschechin den Tränen nahe.

Die Tschechin Petra Kvitova hat einen Drittrunden-Krimi bei den US Open für sich entschieden.

Im Duell zweier früherer Grand-Slam-Siegerinnen kämpfte die 30-Jährige in 2:39 Stunden die zwei Jahre jüngere Spanierin Garbine Muguruza nieder und zog ins Achtelfinale ein.

Der Brite Cameron Norrie überzeugt weiter bei den US Open.

Der Weltranglistenneunte ist in New York ohne Satzverlust ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige setzte sich am Samstag 7:5, 6:4, 6:1 gegen das dänische Toptalent Holger Rune durch.