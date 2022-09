Souveränes 4:0: Frankfurt schlägt Leipzig

Frankfurt am Main (SID) - Pomadig, fehlerhaft, chancenlos: RB Leipzig läuft seinen Ansprüchen in der Fußball-Bundesliga weiter meilenweit hinterher. Das Team von Trainer Domenico Tedesco verlor bei Angstgegner Eintracht Frankfurt völlig verdient mit 0:4 (0:2) und lässt die Spitzengruppe mit fünf Punkten aus fünf Partien früh in der Saison enteilen. Zum Auftakt in der Champions League gegen Schachtjor Donezk muss am Dienstag (21.00 Uhr) eine gehörige Steigerung her.