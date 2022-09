Serie A: AC Mailand gewinnt Stadtderby gegen Inter

Rafael Leao (28./60.) und Weltmeister Olivier Giroud (54.) schossen Milan zum Sieg, wodurch die Rossoneri auch im 21. Spiel in Folge in Italiens höchster Fußball-Liga unbesiegt blieben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)

Inter als nächstes gegen Bayern gefordert

Inter kam in einer unterhaltsamen Partie durch Marcelo Brozovic (21.) und den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko (67.) zu seinen Treffern. Der Bosnier Dzeko avancierte mit 36 Jahren zum ältesten Inter-Torschützen in einem Liga-Vergleich mit Milan. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Serie A)

Nationalspieler Robin Gosens wurde bei Inter, in der kommenden Woche Gegner vom FC Bayern am 1. Spieltag der Champions League, in der 84. Minute eingewechselt. Bei Milan verfolgte der am Montag von Schalke 04 verpflichtete Malick Thiaw das Spiel von der Reservebank.