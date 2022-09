Bundesliga: 4:0! Frankfurt überrollt desolate Leipziger

Eintracht Frankfurt hat sich kurz vor dem ersten Auftritt in der UEFA Champions League in absoluter Topform präsentiert. Gegen RB Leipzig setzten sich die Hessen auf beeindruckende Art und Weise mit 4:0 durch. RB-Coach Domenico Tedesco findet nach der Begegnung klare Worte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kamada eröffnet, Rode profitiert von Orban

Vor der Partie warnte Tedesco sein Team energisch. Die Sieglosserie in der hessischen Metropole habe „gute Gründe“, sagte der 36-Jährige: „Wenn sie Räume haben, sind sie wahnsinnig.“ Und genau deshalb schickte er nach der massiven Rotation beim 8:0 im DFB-Pokal gegen Teutonia Ottensen wieder seine A-Elf aufs Feld, unter anderem kehrten Topscorer Christopher Nkunku und Kapitän Peter Gulacsi zurück.

Historische RB-Pleite

Denn die Hessen agierten viel galliger, waren immer den berühmten Schritt schneller. Leipzig blieb ohne Torchance in der ersten Hälfte. Zur Pause kam mit Dominik Szoboszlai ein zusätzlicher Offensiver und damit mehr Schwung ins Spiel. Nkunku (50.) vergab eine erste gute Gelegenheit, auf der Gegenseite scheiterten Kolo Muani (52.) und Götze (59.) jeweils freistehend.

Leipzig erarbeitete sich in Durchgang zwei ein Übergewicht an Ballbesitz. Doch die Frankfurter warfen sich defensiv in jeden Zweikampf und agierten offensiv weiter zielstrebiger. Tuta verwerte einen Abpraller nach Schuss des starken Götze. Bei Leipzig kam noch der Ex-Frankfurter Andre Silva, doch Chancen blieben Mangelware. Borre behielt vom Punkt die Nerven und traf zum 4:0-Endstand.