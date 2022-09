Anzeige

Darts: Nimmt 18-jährige Beau Greaves Fallon Sharrock den WM-Platz weg? 18-Jährige sorgt für Furore

Lisa Ashton scheitert in Runde 1

Johannes Vehren

Beau Greaves sorgt im Darts aktuell für großes Aufsehen. Die 18-Jährige könnte bald die Männer-Elite aufmischen und Damen-Star Fallon Sherrock das WM-Ticket streitig machen.

Der Dartssport ist eigentlich eine Männer-Domäne. Mit Lisa Ashton und Fallon Sherrock haben sich jedoch zwei Damen in der Herren-Elite etabliert, doch nun sorgt eine 18-Jährige für mächtig Furore.

Beau Greaves ist aktuell das größte weibliche Talent im Darts und belegt in der Order of Merit der Damen bereits den vierten Platz. Ihr fehlen nur noch 1800 Pfund, um sich auf den zweiten Rang vorzuarbeiten, welcher für die WM-Teilnahme reicht. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Derzeit thront Ashton mit Abstand auf dem ersten Platz (8850 Pfund). Dahinter folgen Sherrock (5800) sowie Aileen de Graaf (4200). So wie Greaves zuletzt drauf war, muss man ihr zutrauen, dass sie bis auf den zweiten Rang springen kann. Die „Queen of the Palace benötigte zwölf Turnier-Teilnahmen für ihre Ausbeute, Greaves reichten deren vier! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Greaves jüngste WDF-Weltmeisterin

Zuletzt schrieb das Mega-Talent Darts-Geschichte, denn sie gewann vier Turniere der Women‘s Series in Folge - das gab es zuvor noch nie! Dabei deutete sie an, dass sie das allerhöchste Niveau drauf hat. Ein Zehn-Darter und ein 161er-Finish zum Sieg waren nur zwei von zahlreichen Highlights des Wochenendes der Frauen-Serie. Sie spielte mehrere Drei-Dart-Averages von über 90 Punkten.

Im Finale zauberte die junge Frau aus Doncaster (England) eine richtige Darts-Gala ans Oche und überrollte ihre Gegnerin Kirsty Hutchinson regelrecht mit 4:0. Gerade einmal ein (!) Leg konnte ihre Kontrahentin für sich entscheiden.

Beau Greaves kürt sich zur jüngsten WDF-Weltmeisterin

Talent litt unter Dartitis

Neben dem jugendlichen Alter ist der Titel von Greaves aufgrund ihrer Krankheitsgeschichte eine besondere Leistung. Anfang des Jahres litt sie noch an Dartitits - einer psychisch bedingten Abwurfschwäche.

„Wenn die Weltmeisterschaft im Januar gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich abgesagt. Zu der Zeit hatte ich mit Dartitis zu kämpfen“, erzählte sie nach dem Halbfinalsieg gegen Lorraine Winstanley (3:0) und fügte hinzu: „Die Tatsache, dass ich dieses Problem in den letzten Monaten überwunden habe, macht mich sehr stolz.“

Beste weibliche Spielerin der Welt?

Im Anschluss an ihren Titel schrieb Darts-Legende Wayne Mardle auf Twitter: „Man kann jetzt schon die Frage stellen, ob Beau Greaves die beste weibliche Spielerin der Welt ist. Was sie macht, ist eine Stufe besser als jede Spielerin, die ich je gesehen habe. Sie sind vielleicht Zeuge einer neuen Darts-Dominanz. Ich bin in Ehrfurcht!“

Darauf angesprochen, dass für sie die Weltmeisterschaft im legendären Ally Pally möglich sei, meinte Greaves unaufgeregt: „Ich genieße es im Moment einfach.“ Sie fügte hinzu, dass sie sich noch weiter entwickeln müsse, um eine richtig ernstzunehmende Dartsspielerin zu werden.

Sie verriet ihr Erfolgsrezept. „Solange ich das Spielen genießen kann, werde ich auch weiter gewinnen“, dies sei die Hauptsache, so die 18-Jährige.