Basketball-EM: Litauen weiter sieglos - am Sonntag Duell gegen Deutschland

Litauen verliert auch sein zweites Spiel bei der Basketball-EM. Am Sonntag geht es gegen das zweimal siegreiche deutsche Team.

Litauen, nächster Gegner des deutschen Teams bei der Basketball-EM, geht sieglos in das Duell am Sonntag. ( Basketball-EM: Litauen -Deutschland, 14.30 Uhr im LIVETICKER )

Nach der Auftaktniederlage gegen Titelverteidiger Slowenien verlor der dreimalige Goldmedaillengewinner am Samstag in Köln 73:77 (41:40) gegen Frankreich und steht nun mächtig unter Druck.

Topscorer der Franzosen, die am ersten Spieltag in der Gruppe B gegen die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) klar verloren hatten (63:76), war NBA-Profi Evan Fournier von den New York Knicks mit 27 Punkten.