WM in Katar: Bier nur außerhalb der Stadien

"Was Besonderes": DFB-Stars begeistert von WM-Trikots

Während der Weltmeisterschaft in Katar darf in den Stadien kein Bier verkauft werden. Innerhalb des Stadiongeländes soll es vor dem Anpfiff und nach dem Schlusspfiff aber Zugang zu Bier geben.

Während der Weltmeisterschaft im November/Dezember in Katar darf in den Stadien kein Bier verkauft werden.

Die FIFA steckt in der Bier-Frage in einem Spannungsfeld. Katar ist ein konservatives muslimisches Land, auf der anderen Seite ist eine US-Brauerei ein wichtiger Premium-Partner des Fußball-Weltverbandes.

In Katar ist Alkohol zwar nicht wie im benachbarten Saudi-Arabien verboten, er wird aber nur in ein paar Dutzend internationalen Hotels und Restaurants verkauft. In der Öffentlichkeit ist Alkoholkonsum verboten.