Motorrad-Sport: Marcel Schrötter verlässt Intact GP - Zukunft ungewiss

Motorrad-Pilot Marcel Schrötter verlässt nach sechs Jahren den deutschen Rennstall Intact GP und sucht für 2023 eine neue Herausforderung. Das gab der 29-Jährige aus Vilgertshofen am Samstag am Rande des Grand Prix von San Marino in Misano bekannt. Schrötter hat für das Team in der Moto2 fünf Podiumsplätze geholt.