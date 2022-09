Formel 2: David Beckmann ohne Punkte - Felipe Drugovich auf Titelkurs

David Beckmann beim Sprint in Zandvoort ohne Punkte © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

David Beckmann fährt im Formel-2-Sprint in Zandvoort deutlich an den Punkten vorbei. Den Sieg sichert sich ein Neuseeländer.

Im Formel-2-Sprint in Zandvoort wurde der Iserlohner am Samstag 14., Punkte gibt es für die besten Acht. Auch sein Teamkollege Amaury Cordeel (Belgien) ging in den Niederlanden als 12. leer aus.