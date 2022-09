Bundesliga: VfL Wolfsburg – 1. FC Köln, 2:4 (1:3)

Der 1. FC Köln gewann das Samstagsspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 4:2. Auf dem Papier ging Köln als Favorit ins Spiel gegen den VfL – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Wolfsburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Lukas Nmecha traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Für das 1:1 des 1. FC Köln zeichnete Dejan Ljubicic verantwortlich (22.). Paulo Otavio Rosa da Silva erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte den Gästen durch einen Selbsttreffer das 2:1 (32.). Florian Kainz verwandelte in der 45. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung der Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart auf 3:1 aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zum Seitenwechsel ersetzte Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg seinen Teamkameraden Sebastiaan Bornauw. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Steffen Baumgart, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Sargis Adamyan und Linton Maina kamen für Jan Thielmann und Ondrej Duda ins Spiel (65.). Niko Kovac wollte den VfL zu einem Ruck bewegen und so sollten Jakub Kaminski und Mattias Svanberg eingewechselt für Rosa da Silva und Maximilian Arnold neue Impulse setzen (75.). Es folgte der Anschlusstreffer für den Gastgeber – bereits der zweite für Nmecha. Nun stand es nur noch 2:3 (79.). Adamyan schoss die Kugel zum 4:2 für den FC über die Linie (81.). Die 2:4-Heimniederlage von Wolfsburg war Realität, als Referee Dr. Jöllenbeck (Freiburg) die Partie letztendlich abpfiff.