Bundesliga: VfB Stuttgart – FC Schalke 04, 1:1 (1:1)

47.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den VfB schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Chris Führich zum 1:0. Wer glaubte, S04 sei geschockt, irrte. Simon Terodde machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (21.). Frank Kramer schickte Tobias Mohr aufs Feld. Thomas Ouwejan blieb in der Kabine. Ohne weitere Tore ging es in die Pause. Mit einem Doppelwechsel wollte Schalke frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Frank Kramer Rodrigo Zalazar und Sebastian Polter für Jordan Larsson und Terodde auf den Platz (64.). Schiedsrichter Badstübner (Nürnberg) zeigte Josha Vagnoman in der 67. Minute die Ampelkarte, sodass Stuttgart in der Folge in Unterzahl agierte. Mit Silas Katompa Mvumpa und Naouirou Ahamada nahm Michael Wimmer in der 83. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Serhou Guirassy und Atakan Karazor. Als der Unparteiische Badstübner (Nürnberg) das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.