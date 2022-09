3. Liga: Sport-Club Freiburg II – FC Ingolstadt 04, 1:0 (0:0)

Nach nur 23 Minuten verließ Andi Hoti vom Sport-Club das Feld, Julian Stark kam in die Partie. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem Wechsel – Jalen Hawkins kam für Valmir Sulejmani – startete der FCI in Durchgang zwei. 1.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Freiburg II schlägt – bejubelten in der 55. Minute den Treffer von Lars Kehl zum 1:0. Thomas Stamm setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Vincent Vermeij und Ji-Han Lee auf den Platz (65.). Mit Kehl und Daniel-Kofi Kyereh nahm Thomas Stamm in der 79. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sandrino Braun-Schumacher und Guillaume Furrer. Rüdiger Rehm wollte Ingolstadt zu einem Ruck bewegen und so sollten David Kopacz und Justin Butler eingewechselt für Patrick Schmidt und Pascal Testroet neue Impulse setzen (80.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Sport-Club Freiburg II und dem FC Ingolstadt 04 aus.