3. Liga: TSV 1860 München – MSV Duisburg, 4:1 (4:1)

Mit 1:4 verlor der MSV Duisburg am vergangenen Samstag deutlich gegen den TSV 1860 München. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. 1860 löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Albion Vrenezi markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Fynn Lakenmacher den Vorsprung des Teams von Coach Michael Köllner. Mit dem 3:0 von Vrenezi für den Tabellenprimus war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). Yannick Deichmann vollendete zum vierten Tagestreffer in der 35. Spielminute. In den letzten Minuten von Halbzeit eins bekamen die Zebras einen Elfmeter zugesprochen, den Marco Hiller zum 1:4 verwandelte (42.). Das überzeugende Auftreten des TSV 1860 München fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. In der Halbzeitpause änderte Torsten Ziegner das Personal und brachte Aziz Bouhaddouz und Niclas Stierlin mit einem Doppelwechsel für Marlon Frey und Marvin Bakalorz auf den Platz. Mit Christopher Lannert und Stefan Lex nahm Michael Köllner in der 63. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Niklas Lang und Erik Tallig. Torsten Ziegner wollte Duisburg zu einem Ruck bewegen und so sollten Kolja Pusch und Julian Hettwer eingewechselt für Niklas Kölle und Marvin Ajani neue Impulse setzen (72.). Schlussendlich hatte 1860 die Hausaufgaben bereits im ersten Durchgang erledigt. Nach Wiederanpfiff betrieb der Gast Schadensbegrenzung und blieb ohne weiteren Gegentreffer.