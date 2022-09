3. Liga: VfB Oldenburg – VfL Osnabrück, 4:3 (1:2)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 8.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Max Wegner war es, der in der dritten Minute zur Stelle war. Lange währte die Freude von VfB Oldenburg nicht, denn schon in der sechsten Minute schoss Ba-Muaka Simakala den Ausgleichstreffer für Osnabrück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Robert Tesche in der 19. Minute. Zur Pause reklamierte der VfL Osnabrück eine knappe Führung für sich. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Simakala bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (46.). Oldenburg hatte das Spiel nicht aufgegeben. Rafael Brand schoss den Anschluss (49.), Leon Deichmann traf zum Ausgleich (58.) und Wegner brachte schließlich die Führung (72.). In der 65. Minute änderte Tobias Schweinsteiger das Personal und brachte Paterson Chato und Emeka Oduah mit einem Doppelwechsel für Leandro Putaro und Marc Heider auf den Platz. Die Zeichen standen auf Sieg für Osnabrück, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.