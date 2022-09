3. Liga: SG Dynamo Dresden – Borussia Dortmund II, 3:0 (1:0)

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 20.731 Zuschauern bereits flott zur Sache. Kevin Ehlers stellte die Führung der Heimmannschaft her (9.). In Durchgang zwei lief Patrick Weihrauch anstelle von Christian Joe Conteh für das Team von Markus Anfang auf. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen. In Minute 62 der nächste Rückschlag für den BVB II: Mario Suver sieht den zweiten gelben Karton. In der 65. Minute verwandelte Ahmet Arslan einen Elfmeter zum 2:0 für Dresden. Mit einem Doppelwechsel wollte Dortmund II frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Christian Preußer Can Özkan und Göktan Gürpüz für Abdoulaye Kamara und Marco Pasalic auf den Platz (66.). Christian Preußer wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Kolbeinn Birgir Finnsson und Jayden Braaf eingewechselt für Prince Adu-Addae Junior Aning und Justin Njinmah neue Impulse setzen (77.). Mit Niklas Hauptmann und Michael Akoto nahm Markus Anfang in der 80. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Julius Kade und Kyrylo Melichenko. Für das 3:0 zugunsten von SG Dynamo Dresden sorgte dann kurz vor Schluss Claudio Kammerknecht, der Dynamo Dresden und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Dresden am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den BVB II.