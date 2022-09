Basketball-EM: Deutschland entgeht bitterem Déjà-vu - Sieg gegen Bosnien

Da wurden Erinnerungen an 2013 wach.

Für diesen Erfolg war jedoch ein wahrer Kraftakt von Dennis Schröder und Co. nötig. In die Pause ging das Team von Bundestrainer Gordon Herbert mit einem Fünf-Punkte-Rückstand (42:47). Vor allem in der Offense agierte das deutsche Team oft unglücklich und verpasste zahlreiche Würfe. (SERVICE: Alle Spiele der Basketball-EM im SPORT1-Liveticker)