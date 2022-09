2. Liga: SSV Jahn Regensburg – Holstein Kiel, 0:0 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SSV Jahn Regensburg und Holstein Kiel ohne Torerfolg in die Kabinen. Mersad Selimbegovic setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Benedikt Gimber und Nicklas Shipnoski auf den Platz (68.). Gleich drei Wechsel nahmen die Störche in der 82. Minute vor. Timo Becker, Steven Skrzybski und Marvin Schulz verließen das Feld für Julian Korb, Fin Bartels und Aleksandar Ignjovski. Am Ende sicherte sich der SSV mit diesem 0:0 einen Zähler.