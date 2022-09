Anzeige

Premier League: Liverpool mit Remis im Merseyside-Derby gegen Everton VAR rettet Klopp vor Derby-Blamage

Klopp hat große Erwartungen an Neuzugang Arthur Melo

SPORT1

Der FC Liverpool und FC Everton bieten sich ein hitziges Merseyside-Derby. Beide Teams betreiben Chancenwucher.

Der FC Everton und FC Liverpool haben sich ein hitziges sowie packendes Merseyside-Derby geliefert. Am Ende trennten sich beide Teams torlos 0:0. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Die Gäste um Trainer Jürgen Klopp hatten überwiegend mehr Ballbesitz, doch wurden nur vereinzelt gefährlich. Die größten Chancen hatten Darwin Nunez und Luis Diaz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Auf der Gegenseite tauchten die Hausherren häufig in aussichtsreicher Position vor LFC-Torwart Alisson Becker auf, doch scheiterten stets an dem Brasilianer. In der zweiten Halbzeit hatten die Reds Glück, als der einzige Treffer des Tages von Everton wegen einer Abseitsstellung nach VAR-Überprüfung aberkannt wurde.

Everton trifft den Pfosten

Mit dem Remis bleibt Everton weiterhin noch ohne Sieg in der laufenden Premier-League-Saison. Das Team von Trainer Frank Lampard steht bei vier Punkten. Der Rivale Liverpool hat nach sechs Partien neun Zähler auf dem Konto. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In der ersten Hälfte gaben die Gäste den Ton an. Das Klopp-Team hatte mehr Ballbesitz und war spielbestimmend. Allerdings kamen die Reds zunächst nicht in gefährliche Abschlussaktionen.

Everton lauerte hingegen auf Ballverluste und die zweiten Bälle, wodurch sie im Laufe des ersten Abschnitts dreimal gefährlich wurden. Die größte Torchance hatte Tom Davies, der aber nur den Pfosten traf (32.).

Evertons Tom Davies traf nur den Pfosten

Nunez trifft die Latte, Diaz den Pfosten

Liverpool hatte Glück, nicht den Rückstand zu kassieren. Doch die Reds erhöhten am Ende der ersten Halbzeit den Druck.

Neuzugang Darwin Nunez, der nach seiner Sperre wieder in der Startelf stand, traf zunächst per Volleyschuss die Latte und nur wenige Sekunden später küsste der Abschluss von Luis Diaz den Pfosten (42.).

Liverpool kam stark aus der Kabine, sodass Linksverteidiger Kostas Tsimikas in der 48. Minute nur um Zentimeter die Führung verpasste. Der eingewechselte Roberto Firmino hatte in der 62. Minute eine Doppelchance, doch scheiterte jeweils an Everton-Torwart Jordan Pickford.

VAR erkennt Everton-Treffer ab

Nur wenige Augenblicke später konterten die Toffees Liverpool aus und Angreifer Neal Maupay tauchte frei vor Keeper Alisson auf, doch der Brasilianer parierte den Schuss herausragend und rettete die Reds.

In der 69. Minute rastete der Goodison Park das erste Mal aus, als Conor Coady die vermeintliche Führung für die Hausherren erzielte. Nach VAR-Überprüfung wurde der Treffer allerdings aberkannt, da der Innenverteidiger knapp im Abseits stand.

Es blieb dabei, dass Everton die größeren Chancen im Spiel hatte. In der Schlussphase prüfte Dwight McNeil erneut Alisson, der sich per Flugrarade strecken musste, um den Schuss über die Latte zu lenken.









