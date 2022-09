In Überzahl: Paderborn siegt spät gegen Magdeburg

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg zurückerobert.

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem Arbeitssieg zurückerobert. Gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg setzten sich die Ostwestfalen nach langer Überzahl mühsam mit 1:0 (0:0) durch. Am Freitag war der 1. FC Heidenheim zunächst am SCP vorbeigezogen.