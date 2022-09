Rote Laterne abgegeben: Fürth 20 Spiele in Folge ohne Sieg

Die Negativserie der SpVgg Greuther Fürth hat sich saisonübergreifend auf 20 Spiele in Folge ohne Sieg verschärft.

Die Negativserie der SpVgg Greuther Fürth hat sich saisonübergreifend auf 20 Spiele in Folge ohne Sieg verschärft. Gegen den FC St. Pauli kamen die Franken am 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga über ein 2:2 (0:1) nicht hinaus. Letztmals hatte das Kleeblatt, das die Rote Laterne des Tabellenletzten wieder abgeben konnte, in der Bundesliga gegen Hertha BSC gewonnen.