DFB-Frauen mit Botschaft an Berger: "Wir für dich, Anne!"

Die deutschen Fußballerinnen haben vor dem WM-Qualifikationsspiel in der Türkei am Samstag (14.45 Uhr) ein Zeichen für die erneut an Krebs erkrankte Torhüterin Ann-Katrin Berger gesetzt.