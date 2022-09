Basketball: Nach Leidenszeit - Paul Zipser kommt „halb-neu“ zurück

Vor über einem Jahr schockt die Nachricht von einer Hirnblutung bei Paul Zipser die Basketballwelt. Mittlerweile ist der Spieler des FC Bayern München wieder auf das Parkett zurückgekehrt, befindet sich aber immer noch in der Regeneration.

Trotz der erfolgreichen Rückkehr in das Team ist der Regenerationsprozess jedoch noch nicht abgeschlossen, wie er im Gespräch mit SPORT1 betonte: „Auch wenn etwas gut gelaufen ist, habe ich gemerkt, dass tausend andere Sachen noch verbessert werden müssen.“

Paul Zipser kommt „halb-neu“ und mit neuer Stärke zurück

Kurioserweise habe er jedoch eine neue Stärke an sich festgestellt. Nach der intensiven Arbeit am Ballhandling habe er gemerkt, dass die linke Hand viel stärker sei als sonst. „Das ist eine kleine Mini-Stärke, die dazu gekommen ist“, fand er auch einen positiven Aspekt nach dem Comeback.

Überhaupt habe er versucht, das Positive aus dem Vorfall mitzunehmen. „Ich fokussiere mich viel mehr auf die wesentlichen Dinge“, erklärte er. Vor allem die Dinge, die er beeinflussen könne, haben bei ihm enorm an Bedeutung gewonnen. „Ich habe weniger Lust über Dinge nachzudenken, die ich nicht beeinflussen kann.“ (BERICHT: Nach Hirn-OP: Zipser spricht über Leidenszeit)

Zipser über mögliches Karriereende und sportliche Ziele

Trotz dieser neuen Prioritätensetzung stand ein Karriereende nach der Operation nicht zur Diskussion. Zwar habe er kurz darüber nachgedacht, „alles andere wäre gelogen.“ Dennoch sei er gut mit der Situation klargekommen. Durch den „kompletten Tunnelblick“ in dieser Zeit konnte er sich komplett auf sich und seine Genesung konzentrieren.

Er selbst habe sich dabei überhaupt keinen Druck gemacht, wann er ein mögliches Comeback feiern könne, beschrieb er sein Denken in dieser Phase. Dennoch habe er relativ früh gemerkt, „dass ich es schaffen kann und dieses Gefühl wurde von Woche zu Woche verstärkt. Dann kam auch das Selbstvertrauen hinzu.“

Dieses Selbstvertrauen will er in der kommenden Spielzeit auch wieder auf den Platz bringen. In der EuroLeague ist er bestrebt, mit den Bayern den guten Eindruck der letzten Saison zu bestätigen, als erst im Viertelfinale Schluss war, wo man dem FC Barcelona nach fünf Spielen unterlegen war.