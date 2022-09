Kerber würdigt Williams: "Das Tennis für immer verändert"

„Du hast das Tennis für immer verändert“, schrieb Kerber nach Williams‘ wohl letztem Match bei den US Open in einem Beitrag bei Instagram: Es sei eine Ehre gewesen, „in der Ära zu spielen, die Du geprägt hast“; und ein Privileg, „einige der denkwürdigsten Spiele meiner Karriere mit Dir zu teilen“. (Sportstars feiern Williams)

Kerber hatte Williams in zwei großen Endspielen bezwungen: 2016 bei den Australian Open in Melbourne und 2018 in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Finale gegen Williams verlor Kerber 2016 auf dem „heiligen Rasen“ von London. Insgesamt feierte sie drei Siege über die US-Ikone und verlor sechs Duelle mit Williams, darunter ein weiteres Finale 2014 beim WTA-Turnier in Stanford.

Serena Williams (40) hatte in der Nacht zu Samstag in der dritten Runde der US Open in New York gegen die Australierin Ajla Tomljanovic 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 verloren. Anschließend sagte sie, dass sie ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken wolle. „Aber man weiß ja nie. Ich weiß es nicht“, fügte Williams an.