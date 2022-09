BVB-Verletzte: Wie es um Bynoe-Gittens und Adeyemi steht

Kaum ist die neue Saison 2022/23 richtig angelaufen, plagt sich Borussia Dortmund wieder mit Verletzungssorgen herum. Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens musste beim 1:0-Sieg gegen Hoffenheim am Freitagabend wegen eines ausgekugelten Schultergelenks unter Schmerzen vom Platz. (BERICHT: Platz 1! Aber BVB hadert mit Manko)

„Das ist nicht zu erklären“, sagte auch ein zerknirschter Sportchef Sebastian Kehl. „Jamie hatte so etwas schon mal im Jugendbereich. Wir haben präventiv in diesem Bereich viel mit den Jungs gearbeitet“, in solchen Fällen könne man aber nicht wirklich etwas machen.