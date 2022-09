BVB: Mr. Dosenöffner! Rekord-Reus schon in WM-Form

BVB-Kapitän Marco Reus ist so fit wie lange nicht und stellt als Mr. Dosenöffner gegen Hoffenheim einen Rekord ein. In dieser Form kann die WM für den einstigen Pechvogel nicht früh genug kommen.

Bevor der BVB-Star nach dem hart erarbeiteten 1:0-Heimsieg gegen Hoffenheim in die Interviewzone kam, dehnte er sich noch einmal ausgiebig und schnaufte kräftig durch. Die vorangegangenen 90 Minuten haben offenbar auch am 33 Jahre alten Routinier Spuren hinterlassen. (BERICHT: Platz 1! Aber BVB hadert mit Manko)

Ob der glückliche 1:0-Siegtorschütze, der für seine Verhältnisse seit Monaten ungewohnt verletzungsfrei ist, in den bevorstehenden Englischen Wochen auch mal eine Pause benötigen und sich freiwillig auf die Bank setzen wird, wurde Reus gefragt.

Reus fit wie lange nicht

Seit der EM-Absage im vergangenen Jahr hat der gebürtige Dortmunder zwei Sommervorbereitungen voll mitgemacht und ist ohne große Beschwerden durchgekommen. Nur fünf der letzten 52 BVB-Pflichtspiele verpasste er, ansonsten stand der Routinier in jedem Spiel auf dem Platz und zeigte sein Können.

13 Treffer und 19 Assists in 41 Spielen gelangen dem Nationalspieler in der vergangenen Saison, in der aktuellen sind es schon zwei Tore und drei Vorlagen nach sechs Einsätzen – stark!