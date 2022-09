Salihamidzic: Hoeneß Ansprechpartner in Transferfragen - aber nicht der erste

Salihamidzic: Habe die Bayern-Fans überzeugt

„Das merkt man auf der Straße, in den Restaurants. Man wird anders angeschaut. Ich freue mich deswegen, dass ich unsere Fans überzeugt habe“, sagte Salihamidzic: „Ich freue mich, dass das Bild von mir jetzt so ist, wie ich mir das wünsche.“

Bei seiner Vertragsverlängerung Anfang der Woche habe sich auch intern „jeder hier in der Geschäftsstelle gefreut.“ Gelobt wurde Salihamidzic in den vergangenen Wochen vor allem für Verpflichtungen von Superstars wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Sein teuerster Einkauf bleibt aber weiter Lucas Hernández, der für 80 Millionen Euro kam.

Bayern-Vorstand räumt mit Hernández-Gerücht auf

So überzeugt Bayern bei Stars wie Mané

Dass die Bayern überhaupt um Spieler wie Hernández, Mané und de Ligt mitbieten können, erklärt Salihamidzic derweil so: „Wir haben große Konkurrenz in Europa, viele Klubs haben viel mehr Geld als wir. Wir haben den Spielern, die wir verpflichten wollten, präsentiert, was wir in den vergangenen Jahren kreiert haben: eine Mannschaft von sehr hoher Qualität, mit einer Altersstruktur, die so aufgebaut ist, dass wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren Titel gewinnen können.“