FC Bayern: Jetzt spricht Konrad Laimer über die wochenlange Hängepartie

Darum wollte Laimer zu den Bayern

„Es ist immer auch eine Wertschätzung und Bestätigung für die harte Arbeit, wenn sich die größten Vereine in Europa für dich interessieren. So was ist auch mal schön zu lesen“, erklärte Laimer, dessen Vertrag noch bis 2023 gilt: „Aber grundsätzlich musst du es gut einordnen können, die Mischung muss passen. Das ist jetzt abgehakt.“

Liverpool war für Laimer keine Option mehr

„Ich hätte gerne mal was Neues probiert, aber das ist ja keine Entscheidung gegen Leipzig. Hier fühle mich wohl, habe alles, was ich brauche“, sagte Laimer, der auch einen kurzen Kontakt zu Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, mit dem er schon bei RB zusammen arbeitete, bestätigte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kurz vor Ende der Transferphase war Laimer übrigens auch noch vom FC Liverpool umworben worden. Für den Spieler aber keine ernsthafte Option - was wohl nicht mit dem Interesse der Bayern zu tun hatte: „Das war nicht so heiß, dass noch was gegangen wäre. Ein überstürzter Abgang ist nicht mein Ding. Wenn ich wechseln sollte, will ich das in Ruhe durchdenken und entscheiden, nicht von heute auf morgen.“