Bach lobt Film über Spitzer: "Journalismus vom Feinsten"

IOC-Präsident Thomas Bach hat den zweiteiligen Film über den Einsatz von Ankie Spitzer für die Rechte der Hinterbliebenen des Münchner Olympia-Attentats von 1972 in den höchsten Tönen gelobt.

Das palästinensische Terrorkommando „Schwarzer September“ hatte am 5. und 6. September 1972 elf Mitglieder der israelischen Mannschaft im olympischen Dorf in München ermordet. Bei der missglückten Befreiungsaktion in Fürstenfeldbruck kam zudem ein deutscher Polizist ums Leben.