Trainer Kas vor Niemeiers Match gegen Zheng: "Bin selber sehr, sehr neugierig"

New York (SID) - Aktiv sein am Anfang der Punkte, variantenreich aufschlagen und aggressiv returnieren - das ist der Auftrag von Trainer Christopher Kas an Jule Niemeier für ihr Drittrundenmatch am Samstag (ca. 23.30 Uhr/Eurosport) bei den US Open gegen die starke Chinesin Zheng Qinwen.