Letzte große Show: Serena Williams scheitert bei US Open und glaubt nicht an Rückkehr

New York (SID) - Serena Williams lieferte noch einmal eine große Show und kämpfte um jeden Ball - doch es reichte nicht zu einem weiteren umjubelten Sieg: Die 40 Jahre alte 23-malige Grand-Slam-Siegerin hat bei ihrem wohl letzten großen Turnier das Achtelfinale der US Open verpasst. Anschließend dankte sie ihrer Familie und rechnet selber nicht mit einer Rückkehr auf die Tour.

"Es hat großen Spaß gemacht, es war eine unglaubliche Reise. Ich möchte einfach allen danken, die Jahrzehnte auf meiner Seite waren", sagte Williams, die "Freudentränen" verdrückte. Sie werde ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken, fügte sie an: "Aber man weiß nie."

Williams unterlag der australischen Weltranglisten-46. Ajla Tomljanovic am Freitagabend (Ortszeit) im Arthur-Ashe-Stadion 5:7, 7:6 (7:4), 1:6. Es war bei ihrer 21. Teilnahme in New York die erst zweite Drittrundenniederlage. Die erste hatte sie bei ihrem Debüt 1998 gegen die Rumänin Irina Spirlea erlitten.