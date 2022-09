Real Madrid: Fix! Legende hat neuen Klub - Marcelo wechselt zu Olympiakos Piräus

Der 34-jährige Brasilianer wechselt zu Olympiakos Piräus und schnürt seine Fußballschuhe künftig in Griechenland. Das gab der Verein am Freitagabend bekannt.

Marcelo in der Europa League gegen SC Freiburg

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams steigt am 15. September in Griechenland, am 27. Oktober sind Marcelo und Co. dann zu Gast im Europa-Park Stadion.