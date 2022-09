Bundesliga: Ein Geniestreich reicht! BVB siegt in hitzigem Spiel gegen Hoffenheim

Borussia Dortmund siegt in einem chancenreichen Spiel über die TSG Hoffenheim und steht damit dank Matchwinner Marco Reus über Nacht an der Tabellenspitze der Bundesliga.

Reus vollendet nach Brandt-Zuspiel

Der BVB ging bereits früh in der ersten Halbzeit in Führung. Das Zuspiel von Bynoe-Gittens ließ Julian Brandt mit einem Kontakt perfekt in den Lauf von Reus tropfen, der den Ball aus kurzer Distanz hoch im rechten Eck versenkte (16.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Strittige Szene um Kabak-Handspiel

In der 32. Minute hatte Hoffenheim dann Glück, dass Schiedsrichter Daniel Siebert sich in Absprache mit dem Video-Assistenten gegen einen Elfmeter für den BVB entschied. Ozan Kabak hatte eine Hereingabe Wolfs mit der Hand geblockt.

Kurz vor der Halbzeit hatte Reus dann eine weitere Chance auf die Führung, zog den Ball aber nach sehenswertem Zuspiel von Jude Bellingham aus der Distanz am Kasten vorbei (43.). Ehe es in die Halbzeit ging, kam für den an der Schulter verletzten Bynoe-Gittens Hazard in die Partie. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)