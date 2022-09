Bundesliga-Rekord: Fünf Platzweise bei BVB gegen Dynamo Dresden

Das Bundesliga-Duell der Schwarz-Gelben steht im Zeichen der Platzverweise. SPORT1 erinnert an den BVB gegen Dynamo Dresden.

Von den vier Bundesliga-Jahren, die Dynamo Dresden absolviert hat, ist nicht allzu viel in Erinnerung geblieben.

1991 gekommen, 1995 ruhmlos gegangen, gleich in die 3. Liga durchgereicht und bis heute nicht zurückgekehrt. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Immerhin hat es der achtmalige DDD-Meister in die Rekordbücher geschafft, aber auch das, was am 1. September 1993 passierte, ist kein Ruhmesblatt.