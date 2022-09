BVB: Nächster Verletzungsschock! Bynoe-Gittens verletzt ausgewechselt

Der BVB ist weiter vom Verletzungspech verfolgt. Nun hat es auch Jamie Bynoe-Gittens erwischt. Der Teenager verletzt sich gegen Hoffenheim an der Schulter und muss vom Feld.

Der junge Engländer verletzte sich im Zweikampf mit Ozan Kabak an der Schulter. In einem Laufduell kam es zu einem Kontakt an der Schulter des Flügelspielers.