Stab-Star Duplantis in Brüssel geschlagen - erste Niederlage seit einem Jahr

Der 22 Jahre alte Überflieger aus Schweden kam beim Diamond-League-Meeting in Brüssel nicht über 5,81 m hinaus und wurde Zweiter hinter dem WM-Dritten Ernest John Obiena (Philippinen), der als einziger die folgende Höhe von 5,91 m übersprang.

Olympiasieger Duplantis, der bei seinem WM-Triumph im Juli in Eugene die Weltbestmarke auf 6,21 m verbessert hatte, war zuletzt im August 2021 beim Meeting in Lausanne nicht Erster geworden. Seitdem hatte er 20 Siege gefeiert. Der WM-Fünfte Oleg Zernikel (Landau) wurde in Brüssel mit 5,61 m Siebter.