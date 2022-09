BVB: "Finde ich nicht in Ordnung" - Kehl wird in Sachen Süle deutlich

Kehl mit Forderungen an Süle

Beim BVB kommt Niklas Süle noch nicht richtig in Schwung. Sportdirektor Sebastian Kehl verteidigt den Neuzugang gegen kritische Stimmen in Bezug auf ein wiederkehrendes Thema.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat Sommerneuzugang Niklas Süle in Schutz genommen.

„Er kommt aus einer Verletzung. Dass er noch nicht bei 100 Prozent sein kann, ist doch klar“, erklärte der 42-Jährige am Freitagabend bei DAZN vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Süle war zuletzt erneut aufgrund seiner angeblich fehlenden Fitness in den Fokus geraten. „Ich finde es gegenüber Niklas nicht in Ordnung, dass das Thema wieder aufgemacht wird. Das Thema zieht sich in den letzten Tagen durch. Wir sollten da einen Haken drunter machen“, stellte Kehl klar.