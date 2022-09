2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg, 4:2 (2:2)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jens Castrop sein Team in der zehnten Minute. Der Club bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Fabio Kaufmann für den Ausgleich sorgte (13.). Kwadwo Duah ließ sich in der 29. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die Gäste. Bevor es in die Pause ging, hatte Anthony Ujah noch das 2:2 von Eintracht Braunschweig parat (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Immanuel Pherai brachte Braunschweig nach 59 Minuten die 3:2-Führung. Mit dem 4:2 sicherte Kaufmann der Heimmannschaft nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (62.). Nürnberg stellte in der 65. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sadik Fofana, Felix Lohkemper und Enrico Valentini für Johannes Geis, Castrop und Jan Gyamerah auf den Platz. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Michael Schiele, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Luc Ihorst und Danilo Wiebe kamen für Kaufmann und Robin Krauße ins Spiel (77.). Mit Pherai und Ujah nahm Michael Schiele in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Bryan Henning und Lion Lauberbach. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Alt (Illingen) gewann Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg.