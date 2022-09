Heidenheim an der Spitze - erster Sieg für Braunschweig

Frank Schmidt mit Heidenheim an der Tabellenspitze © FIRO/FIRO/SID

Der 1. FC Heidenheim hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt besiegte zum Auftakt des siebten Spieltags Fortuna Düsseldorf im Verfolgerduell mit 2:1 (1:0). Aufsteiger Eintracht Braunschweig beendete seine Krise in beeindruckender Manier durch ein 4:2 (1:2) gegen den 1. FC Nürnberg.

Ein Eigentor von Matthias Zimmermann (23.) brachte den FCH in Führung, Tim Kleindienst (87.) erzielte das Siegtor. Düsseldorf kam durch Dawid Kownacki (59.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Mit 14 Punkten verdrängte Heidenheim den SC Paderborn (13), der allerdings am Samstag ebenso wieder vorbeiziehen kann, von Rang eins. Düsseldorf ist mit elf Zählern nach der zweiten Saisonniederlage zunächst Fünfter.

Während Braunschweig (vier Punkte) durch den ersten Saisonsieg den letzten Tabellenplatz zumindest für eine Nacht verlässt, rutscht Nürnberg tiefer in die Krise. Nach der vierten Saisonniederlage ist das junge Team von Trainer Robert Klauß Zwölfter (sieben Punkte).

In einer turbulenten ersten Hälfte vor 17.173 Zuschauern in Braunschweig brachten der 19-jährige Jens Castrop (10.) mit seinem ersten Zweitligatreffer und der Schweizer Kwadwo Duah (29.) die Gäste aus Franken zweimal in Führung.