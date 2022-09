Transfermarkt: Wer gab am meisten Geld aus? Die Top 10 der Transferausgaben mit Bayern, Manchester City und PSG

Der FC Bayern gab in diesem Sommer viel Geld für Neuzugänge aus. Welche Klubs waren noch spendierfreudiger? Und wo stehen Dortmund und Leipzig?

Kein Wunder also, dass sich im Ranking der ausgabefreudigsten Klubs der Sommertransferperiode Premier-League-Klubs die Klinke in die Hand geben.

Wer gab am meisten Geld für Neuzugänge aus? Wo stehen die Münchner in diesem Ranking? Und wo der BVB und RB Leipzig?

1. FC Chelsea (Transferausgaben: 281,99 Mio.€)

Die Blues sind nach den Abgängen von unter anderem Timo Werner, Antonio Rüdiger und Romelu Lukaku intensiv auf dem Transfermarkt tätig geworden und stehen mit 281,9 Millionen Euro auf Platz eins der Ausgaben in diesem Transferfenster. Wesley Fofana wechselte von Leicester City für eine Ablöse von 80,4 Millionen Euro und zählt somit zu den teuersten Innenverteidigern der Geschichte.

Zusammen mit Kalidou Koulibaly, der vom SSC Neapel kam, soll er die Verteidigung der Blues neu formieren. Für die linke Seite wechselte zudem Marc Cucurella von Brighton & Hove an die Stamford Bridge.

Für die Offensive kam Raheem Sterling vom englischen Meister Manchester City. Am Deadline Day sicherte der FC Chelsea sich außerdem die Dienste von Ex-Arsenal Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang.

2. Manchester United (Transferausgaben: 238,02 Mio.€)

Die Red Devils wollen mit ihrem neuen Trainer Erik Ten Hag in diesem Jahr wieder um die Meisterschaft mitspielen. Mit dem Königstransfer Casemiro, der für rund 70 Millionen Euro von Real Madrid kam, dem Argentinier Lisandro Martínez sowie Tyrell Malacia wurde viel Geld in die Defensive gesteckt.

3. West Ham United (Transferausgaben: 182 Mio.€)

Um in diesem Jahr in der Europa League voll anzugreifen, haben die Hammers aus dem Osten Londons ordentlich Geld in die Hand genommen. Neben dem Deutschen Thilo Kehrer, der für 12 Millionen Euro aus Paris kam, hat West Ham vor allem die Offensive verstärkt.