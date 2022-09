US Open: Ons Jabeur erstmals im Achtelfinale

Ons Jabeur steht erstmals im Achtelfinale der US Open. Die 28 Jahre alte Tunesierin gewann ein enges Drittrundenmatch am Freitag gegen die Lokalmatadorin Shelby Rogers 4:6, 6:4, 6:3.

In den vergangenen drei Jahren war Jabeur jeweils in der dritten Runde in New York gescheitert, nun hat sie mit ihrem Lauf von Wimbledon im Sinn Größeres vor.