Erik Lesser gibt Biathlon-Comeback in Oberhof

Eigentlich ist die Biathlon-Karriere von Erik Lesser beendet. In Oberhof feiert der Ex-Weltmeister nun aber ein spontanes Comeback.

Da dürften sich die Biathlon-Fans in Oberhof verwundert die Augen gerieben haben.

Bei den deutschen Meisterschaften im Biathlon ging überraschenderweise Erik Lesser im 15km Einzel an den Start. Eigentlich hatte er nach der vergangenen Saison seinen Rücktritt verkündet .

„Als Abschiedsrennen oder gar Comeback will der Oberhofer seine Teilnahme nicht verstanden wissen“, teilte der Veranstalter vor dem Rennen mit. Viel mehr geht es dem gebürtigen Thüringer, der nur unweit der Wettkampfstätte wohnt, um etwas ganz anderes.

„Es gibt bei uns im Biathlon keinen Breitensport. Eigentlich gibt es nur Leistungssport. Daher wollte ich zeigen, dass man auch nur mit Spaß so einen Wettkampf laufen kann“, sagte er nach dem Rennen.

Richtig erfolgreich verlief seine Rückkehr nicht. Als 26. hatte er mit dem Ausgang des Rennens, das Philipp Horn gewann, nichts zu tun. „Ich bin natürlich nicht in Form. Meine Schießzeit war nicht so schlecht, aber an der Kondition fehlt einiges“, analysierte der künftige TV-Experte seine Leistung.