Wird Schalke 04 Harit endlich los? Das steckt hinter der Kaufpflicht für Marseille

„Wir haben die absolute Überzeugung, dass es zu einem permanenten Transfer kommt“, sagte Sportchef Rouven Schröder am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in Stuttgart. (Bundesliga: VfB Stuttgart - FC Schalke 04, Sa. ab 15.30 Uhr im LIVETICKER)

„Es sind gewisse Parameter, die erfüllt werden müssen in dieser Saison, damit es zu einem festen Transfer kommt.“ Um welche Parameter es sich dabei handelt, ließ der Schalke-Boss allerdings offen. (NEWS: Diese Deals gingen am Deadline Day durch)

Nach exklusiven SPORT1 -Informationen greift nach 15 Pflichtspiel-Einsätzen von Harit eine Kaufpflicht in Höhe von fünf Millionen Euro. Am Ende der Saison 2022/23 muss der Marokkaner in 15 Partien für den französischen Top-Klub auf dem Rasen gestanden haben.

Harit mit 34 Einsätzen letzte Saison

Dabei ist es egal, ob er nur eine Minute oder volle 90 Minuten aufläuft. Durchaus realistisch, dass Schalke Harit am Ende der Saison endlich losbekommt, schließlich kam er in der vergangenen Saison auf 34 Spiele (fünf Tore, vier Assists) für Marseille. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Verständlich also, dass Schröder, der bis in die Nacht hinein mit Marseille-Sportchef Javier Ribalta gepokert hat, den Deal als „zufriedenstellend“ betrachtet.

In den letzten beiden Monaten hat Schalke damit 900.000 Euro für Harit (stand in keinem Spiel im Kader) bezahlt. „Der Markt für Amine war so schwierig“, erklärt Schröder: „Das Gehalt ist sehr hoch, selbst für Vereine in der oberen Kategorie Champions League.“