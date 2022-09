Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - TSG Hoffenheim im TV, Stream und Ticker

Mit dem 1:0-Zittersieg bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende ist der BVB nach der unfassbaren 2:3-Pleite gegen Aufsteiger Werder Bremen – nach 2:0-Führung – wieder in der Spur und hat als Tabellenfünfter neun Punkte auf dem Konto. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Terzic: „Wird eine gute Aufgabe“

„Sie haben einen sehr ordentlichen Start in die Bundesliga gezeigt“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic über Hoffenheim. „Sie sind sehr variabel in der Offensive, wechseln immer wieder die Positionen. Sie versuchen, den Gegner auseinanderzuziehen und die Räume groß zu halten. Das wird eine gute Aufgabe gegen eine starke Mannschaft.“

Verzichten muss der BVB auf den erkrankten Sébastien Haller und aller Voraussicht nach weiter auf den am Oberschenkel verletzten Donyell Malen. Mateu Morey, gerade erst von seiner schweren Knieverletzung genesen, wird nach einer Meniskusoperation am anderen Knie länger ausfallen. Fragezeichen stehen noch hinter Mahmoud Dahoud (Schulter) und Karim Adeyemi (Fuß).

Beide Teams haben am Donnerstag, dem Deadline Day, ihren Kader in der Abwehr noch verkleinert. Der BVB gab Manuel Akanji an Manchester City ab, Hoffenheim verlieh Stefan Posch und Melayro Bogarde für jeweils eine Saison an den FC Bologna bzw. PEC Zwolle.