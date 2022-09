2. Bundesliga heute live: Düsseldorf, Heidenheim, Nürnberg, Braunschweig im TV, Stream, Ticker

1. FC Heidenheim oder Fortuna Düsseldorf? Wer übernimmt am Freitagabend zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Bundesliga?

Beide Teams haben zum Auftakt des 7. Spieltags die Chance, mit einem Sieg an die Tabellenspitze zu springen und den SC Paderborn 07, der erst am Samstag gegen den 1. FC Magdeburg spielt, abzulösen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Schmidt: Großer Respekt vor Düsseldorf

Düsseldorf-Trainer Daniel Thioune geht unterdessen davon aus, „früh unter Druck und Stress gesetzt zu werden. Wir müssen in Umschaltmomente reinkommen. In Sachen Intensität haben wir bislang ein gutes Bild gezeigt. Wir konnten in den letzten Minuten der Spiele immer zulegen. Das wird die Basis sein. Dazu müssen in unsere Abläufe reinkommen. Dann haben wir die Chance, wieder als Sieger vom Platz zu gehen.“