WM 2022: Lothar Matthäus verrät seine Favoriten - Deutschland dabei

Im November startet die Weltmeisterschaft in Katar. Lothar Matthäus spricht über seine Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft - und verrät seine Favoriten.

Nur noch zweieinhalb Monate, dann startet die erste Winter-Weltmeisterschaft in der Geschichte des Fußballs.

Matthäus lobt DFB-Coach Hansi Flick

Auch von der Selecao zeigte sich Matthäus beeindruckt: „Die Brasilianer haben in Südamerika eine beeindruckende Qualifikation gespielt. Nur ein Unentschieden, den Rest haben sie gewonnen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

WM? Matthäus möchte nur über Fußball reden

Das Gastgeberland Katar wurde in den letzten Jahren aufgrund von Menschenrechtsverletzungen oft kritisiert.

Beteiligen an den Diskussionen möchte sich Matthäus nicht. „Es ist so wie es ist, da können wir Pro und Contra diskutieren“, erklärte er und betonte: „Ich möchte da nur über den Fußball reden, die anderen Schauplätze kann ich nicht beeinflussen.“

Er verriet, dass er in diesem Jahr bereits zweimal vor Ort war. Es gäbe tolle Stadien in Katar, in denen auch eine gute Stimmung herrschen werde. Allerdings weiß Matthäus auch: „Im Umfeld wird vieles anders sein. Es ist ein kleines Land und es werden viele Fans nicht vor Ort übernachten.“