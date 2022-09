Anzeige

You or Me? Marlon und Harpoon von BIG beantworten kuriose Fragen You or Me? mit Marlon und Harpoon

Niklas Walkerling

Lernt die junge League of Legends Botlane von BIG kennen. In unserem Partner-Spiel „You or Me?“ müssen die beiden Polen allerhand kuriose Fragen beantworten.

Die polnische Botlane des zweimaligen Prime League Gewinners BIG ist jung, hungrig und voller Talent. Was die beiden Youngster in und abseits der Kluft auszeichnet, wollten wir in einem Partner-Spiel herausfinden. Vorhang auf, für die erste Ausgabe von You or Me?

In You or Me? geht es darum, auf allerhand Fragen die Entscheidung zu treffen, auf wen von beiden die Antwort eher zutrifft. Wer ist lustiger? Wer würde ein Rennen gewinnen? Wer ist kreativer in League of Legends? Wer hat die schlechteren Tischmanieren?

