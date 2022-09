Basketball-EM: Gala gegen Frankreich - Deutschlands „Maschine“ Johannes Thiemann liefert ab

Zum Auftakt in die Heim-EM sorgten Deutschlands Basketballer mit einem Sieg gegen Frankreich für ordentlich Stimmung in der Halle.

Als Frankreich nach der Pause mit einem 8:0-Lauf erstmals seit Mitte des ersten Viertels wieder in Führung ging (39:38), war es der 2,05m-Hüne, der per Dreier diesen Lauf unterbrach und die ersten deutschen Punkte in Hälfte zwei aufs Scoreboard brachte.

Thiemann sorgt für spielentscheidenden Moment

Im Verbund mit einer starken Teamleistung in der Defense ging der 28-Jährige dem Star der Minnesota Timberwolves ständig auf die Nerven. Und auch in der eigenen Offensive stellte er Gobert immer wieder vor Probleme. Bei seinem Dreier zum 41:39 war es der 30-Jährige, der zu spät zum Block angeflogen kam und nur noch hinterherschauen konnte, wie der Ball durchs Netz flutsche.

Rudy Gobert verzweifelt an Deutschlands „Maschine“

Diese Szene zeigte auch die Vielseitigkeit des ALBA-Centers. Während er früher oft auf seine Athletik reduziert wurde - was ihm auch den Titel der größten Team-Maschine seiner Mitspieler einbrachte -, ist er mittlerweile ein ernstzunehmender Dreierschütze. Zudem hat er sein Spiel unter dem gegnerischen Korb in der Vergangenheit stark verbessert.

Bereits gegen Ende des ersten Viertels gab er seinem Kontrahenten einen ersten Eindruck, auf was er sich gefasst machen kann an diesem Abend. Der Berliner ließ Gobert mit einer Wurffinte ins Leere laufen, zog dann zum Korb und holte sich vom Franzosen sogar noch das Foul für den Extra-Freiwurf.

Horror-Szenario wie 2013 gilt es zu vermeiden

J.T., wie Thiemann zumeist nur genannt wird („Meine Mama und vielleicht noch meine Frau nennen mich Johannes“), war von diesem Abend selbst begeistert. In einem kurzen Videoclip auf dem DBB-Twitter-Account sagte er breit grinsend: „Vielen Dank für euren Support, es war unglaublich. Es war eine unglaubliche Stimmung in der Halle.“ Unter lautem Gejohle der Teamkollegen fügte er noch hinzu: „Erster Sieg ist geschafft. Let‘s keep it going!“