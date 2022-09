Marquez kehrt auf MotoGP-Bike zurück

Marc Marquez kehrt auf das MotoGP-Bike zurück. Der Spanier absolviert am Sonntag Tests durchführen.

Nach mehreren Monaten Reha soll der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez in der kommenden Woche auf seine MotoGP-Maschine zurückkehren.

Wie das Honda-Werksteam am Freitag mitteilte, wird der Spanier nach dem Großen Preis von San Marino in Misano (Sonntag, 14.00 Uhr/ServusTV und DAZN) auf der Strecke Tests auf der RC213V absolvieren. Die Ausfahrt ist für Dienstag geplant.

Noch am Freitag soll der 29-Jährige in Misano eintreffen. Marquez hatte sich Anfang Juni zum vierten Mal einer Operation am rechten Oberarm unterziehen müssen. Honda-Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) ist seither als Ersatzmann für ihn im Einsatz.