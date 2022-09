Transfermarkt-Fiasko! Bamba Dieng mit Panne nach Last-Minute-Sinneswandel!

Am letzten Tag des Transferfenster passieren immer die kuriosesten Geschichten. Dies hat am Donnerstag auch Bamba Dieng zu spüren bekommen, doch für sein erlebtes Transfer-Desaster war der 22-Jährige selbst verantwortlich. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Dieng war am Donnerstagabend bereits mit seinem Berater am Flughafen und der Flieger stand zum Abflug nach England bereit. Doch dann flatterte ein weiteres Angebot herein und die Wechsel-Causa nahm eine irre Wende.

Wechsel wohl noch nicht komplett geplatzt

Wie The Athletic berichtet, dürfen Vereine aus der Ligue 1 noch einen Spieler außerhalb des Transferfenster verpflichten, so lange dieser zuvor auch in Frankreich spielte. Es bleibt abzuwarten, ob Dieng möglicherweise im zweiten Anlauf doch noch den Weg in den Nizza-Kader findet.